Eskişehir'de engelli çocuklara atlı terapi

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bulunan Atlı Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen engelli çocuklar, atlarla buluştu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okuluna (MAMYO) gelen engelli öğrenciler, hippoterapi yöntemi ile tedavi gördü. Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bulunan hippoterapi merkezine gelen ve geçtiğimiz aylarda atlı terapi temel eğitimi alan sağlık personelleri, çocuklarla yakından ilgilendi. Burada atlarla çocukların vakit geçirmesi sağlanırken, aynı zamanda da hayvan sevgisi aşılandı. Hem atları seven hem de görevlilerin kontrolü eşliğinde atlara binen öğrenciler, mutlu bir şekilde vakit geçirdi. Atlı terapi merkezine gelen AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve beraberlerindeki heyet de çocukları yalnız bırakmadı.

"Buranın tedavide önemli bir rolü olacağına inanıyoruz"

Mahmudiye ilçesinin atlı terapinin merkezi olmasını istediklerini ifade eden Prof. Dr. Günay, "Buranın tedavide önemli bir rolü olacağına inanıyoruz. Bu bir başlangıç. Bugün de yavrularımızla beraber geldik. İnşallah onları atlar ile tanıştırıyoruz. Umarım bu tedavinin başlangıcı olur. Bundan sonra da devam ederler diye düşünüyorum. Bir özelliği de Türkiye'de ilk olması. İnşallah imkanlarını genişleterek, geliştirerek Mahmudiye'nin atlı terapinin merkezi olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hippoterapi 2 bin 500 yıllık geçmişi olan bir tedavi olarak biliniyor"

Hipoterapinin sertifikalı olarak sadece Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okulu'nda yapıldığına dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Bilge ise, "Nabi Avcı'nın da isteği ile başlayan bir proje. Aynı zamanda rahmeti Bakanımız Kemal Unakıtan'ın da desteği ile olan bir proje. Onu da burada rahmetle anıyoruz. 2 bin 500 yıllık geçmişi olan bir tedavi olarak biliniyor hippoterapi. Şu an İl Sağlık Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi arasındaki bir protokol ile yapılıyor. Biz burada rapor dahilinde kişinin atlı tedavi almaya uygun olduğuna dair bir rapor ile birlikte burada tedaviye alıyoruz. Bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Projelerimize devam edeceğiz. İnşallah ilerleyen dönemde SGK geri ödemesi de sağlanırsa daha iyi yerlere gelecektir" dedi.

Çocuklar ayrıca atların yanı sıra merkezde bulunan eşeği de severek büyük ilgi gösterdi.