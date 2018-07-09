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09 Temmuz 2018 19:45

Eskişehir’de Erdoğan için 101 pare top atışı

Eskişehir’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreni dolayısıyla 101 pare top atışı yapıldı.

Eskişehir’de Erdoğan için 101 pare top atışı

09 Temmuz 2018 19:45


24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde YSK’nın açıkladığı yüzde 52.59 oy oranı ile Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan için Eskişehir’de de top atışı gerçekleştirildi. Çankaya Mahallesi’nde bulunan Şelale Tepesi’nde geniş güvenlik önlemi alınarak yapılan atışlar öncesinde çevredeki vatandaşlar uyarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM Genel Kurulu’nda ant içmesinin ardından 101 pare top atışı gerçekleştirildi. Top atışı çevredekiler tarafından ilgiyle izlenirken, cep telefonlarıyla da kaydedildi.




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