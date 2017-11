Eskişehir’de eski sevgili dehşeti

Ekmek almak üzere evden çıkan Marina Lakvekheliani, eve dönüş yolunda iken apartmanının kapısında geldiği sırada eski sevgilisi tarafından yüzüne yakıcı madde atıldı. Lakvekheliani’nin kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor.

İddialara göre; Gürcistan uyruklu Türk vatandaşı Marina Lakvekheliani (45), yaklaşık 1 yıldır beraber olduğu sevgilisi İ. C. ile tartışıp ayrıldı. Yaşanan ayrılık sonrası çeşitli şekilde takip ve tehdit ettiği öne sürülen İ. C., eski sevgilisi Marina Lakvekheliani’nın peşini bırakmadı. Emniyete konuyla alakalı şikayette bulunan mağdur kadın, olumlu sonuç alamayınca, tekrar şansını denese de kendisi için yine olumlu sonuç çıkmadı.

Marina Lakvekheliani, önceki gün öğle saatlerinde evinden ekmek almak üzere dışarı çıktı. Ekmek aldıktan sonra evine dönmek üzere yola koyulan Lakvekheliani, her şeyden habersiz adımlarını atmaya devam etti. Bu sırada iddiaya göre, kulağında kulaklık olduğu için ses duyamayan kadın ilerlerken, eski sevgilisi İ. C. ise, arkasından ona doğru yaklaştı. Apartman dairesinin kapısının önüne kadar gelen Marina Lakvekheliani, ani bir hareketle sol tarafından arkasına doğru döndüğü sırada, eski sevgilisi İ. C. elindeki yakıcı maddeyi yüzüne fışkırttı. Bu olayı 2-3 kez tekrar eden şahıs, ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı. Saldırıya uğrayan Marina Lakvekheliani, İ. C.’nin peşinden koşmaya çalışsa da yetişemedi ve yere yığıldı. Son kuvvetiyle apartmandan çıkan saldırıya uğrayan kadın, evinin karşısında bulunan kafeye girip, çalışanların yardımıyla yüzünü bol su ile yıkadıktan sonra hemen hastaneye götürüldü. Yüzünün sol kısmı başta olmak üzere, kulak, el, sırt ve bacak bölgeleri yanan mağdur kadının yüzü bölgesi tamamen sarıldı.

“Ayrılıyorduk, zorla geliyordu tehdit ediyordu, takip ediyordu”

Eskişehir Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi’nde tedavi altına alınan Marina Lakvekheliani, yaşadığı olayı anlatarak, dehşet anlarını gözler önüne serdi. Marina Lakvekheliani: “Burada geçiniyordum, yalnız yaşıyordum. Tanıştığım biri var, İ. C. diye ciddi bir birliktelik düşündüğünü söyleyip, böyle bir yola başladık. Zaman içerisinde çok fazla yalanları ortaya çıktığını, kandırdığını yani dediklerinin hiçbirinin birbirine uymadığını yavaş yavaş ortaya çıktığında aramızda devamlı, sürekli kavga çıkıyordu. Ayrılıyorduk, zorla geliyordu tehdit ediyordu, takip ediyordu. Bir şekilde tekrar barışıyorduk. İşte olduğum ameliyattan dolayı çalışamayacağım için yine barışmak zorunda kaldım. Ondan sonra yine her zamanki gibi aynı düzen devam etti, kavga, kıskançlık krizleri, tehditler. 1 yıldır tanışıyoruz ama 8 ay böyle sürekli beraberliğimiz sayılır” ifadelerini kullandı.

“Sokakta, her gittiğim yerde karşıma çıkıyor 7-24 resmen peşimde”

Lakvekheliani, her gittiği yerde eski sevgilisinin karşısına çıktığını söyleyerek, “Yani biz ayrıldık, bu da bir şekilde hazmedemedi bunu. Hem bana maddi borcu var hem gitti beni şikayet etti. Takip etmeyi bırakmadı, tehdit etmeyi bırakmadı. Ondan sonra denetimli olduğu halde rahat rahat gezebiliyor. Benim apartmanda geceleri kalıyor. Sokakta her gittiğim yerde karşıma çıkıyor. 7-24 resmen peşimde. Emniyete başvurdum, bir kere daha böyle şikayet ettim, geçti yine normale döndü. Şimdi bir daha gittim, ‘Adam tehdit ediyor” dedim. Ses kayıtlarını yaptırdım. Tüm konuşmalarına zaten arkadaşlarım da şahit. Herkesin yanında çekinmeden, “Öldürürüm, şöyle yaparım, yaşatmam, ben bu yola başvurdum, ben her şeyi kaybettim” söyleyebiliyor. Bizim, alacak-verecek meselemizle ilgili davamız var. O beni şikayet etti. Ben o zaman söyledim, ‘Adam tehdit ediyor’ diye. Ciddi ciddi zarar verecek kapasiteye sahip bir insan. Savcı reddetti, yani alacak-verecek meselesinde böyle bir şeye gerek duymadı. Reddetti bizim uzaklaştırma, koruma kararını” şeklinde konuştu.

“Yüzüme 2-3 kez döktü maddeyi ve hemen kaçtı”

Saldırı anını da anlatan Marina Lakvekheliani, “Maddenin ne olduğu belli değil, ama yaktı yani. Saldırma olmadı zaten, ben eve dönüyordum, ekmek almıştım. Çıktım eve geliyordum, kulağımda kulaklık olduğu için arkamdaki sesleri duyamadım. Tam daire kapısını açarken döndüm, duydum ya da gördüm artık nasıl döndüysem hemen fışkırdı. Yani 2-3 kez yüzüme döktü maddeyi ve hemen kaçtı. Ben de bağırarak peşinden koştum. Komşulardan kimse yoktu, zaten gündüzleri evde olmazlar. Dışarı çıktım bir kafe vardı karşımda. Hemen yıka bol bol su ile dediler. Belki onun sayesinde yaralarım biraz daha fazla olmadı. O kadar göremedim, yani büyük bir şey değildi büyük ihtimal. O kadar hızlı ve çabuk yaptı ki, görmeye fırsat olmadı. Hemen yapıp, hemen de kaçtı. Düştüm arkasından mecbur, yandı yüzüm hissediyordum acili arayacağım diye, Allah’tan görebiliyordum daha” diye konuştu.

“Yüzümden kulağıma ve sırtıma geldi”

Saldırıya uğrayan mağdur kadın, olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği eski sevgilisi İ. C.’nin saldırı esnasında hiç konuşmadığını da kaydederek, “Maddeyi dökerken ağzını bile açmadı, hemen kaçtı. Herhalde ona güveniyor ki, benim hemen gözlerim yanacak, onu göremeyeceğim. Artık göremediğimi zannetti çünkü ondan sonra hiç utanmadı bir daha arıyor, ‘Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, kafayı mı yemişsin, ne uyduruyorsun” diye bir de böyle bir şeyler söyleyebiliyor bana. Yüzümden kulağıma kadar, kulağıma geldi, sırtıma geldi. Üstümde mont vardı Allah’tan, mont sayesinde yine kurtuldum. Biraz elime geldi, biraz bacağıma geldi ama çoğu yüzümün sol tarafında geldi. Çünkü soldan böyle döndüğümde, gözüme geldi” diye belirtti.

“Sadece 1 dakika aynaya bakabildim bir daha da yüzümü göremedim”

Son olarak saldırı sonrası sadece 1 dakika aynaya bakabildiğini ve yüzünde gördüğü değişikliği anlatan Gürcistan uyruklu Türk vatandaşı Marina Lakvekheliani, “Madde yüzüme geldiğinde en son gördüğüm, yüzüm değişik bir renk oldu, şişti birdenbire böyle tuhaf oldu. Hemen yıkamaya fırsat olduğu için biraz daha iyi oldu. Yıkamasaydım artık bilmiyorum nasıl bir halde olacaktı. Sadece 1 dakika aynaya bakabildim, bir daha da yüzümü göremedim. Taksi çağırdık hemen buraya geldik. Görme problemi oluştu. Gözüm hasar gördü, bulanık görüyorum” dedi.