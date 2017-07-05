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05 Temmuz 2017 14:04

Eskişehir’de evlerinin önünde oturan çifte ateş açıldı

Eskişehir’de evlerinin bahçesinde oturan karı koca, kurşunların hedefi oldu.

Eskişehir’de evlerinin önünde oturan çifte ateş açıldı

05 Temmuz 2017 14:04


Olay, Fevziçakmak Mahallesi Acet Sokak’ta bulunan tek katlı bir evin bahçesinde meydana geldi. Günün erken saatlerinde evlerinin bahçesinde oturan Sedat D. (37) ve eşi Sevcan D. (33), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Mustafa Y. (32) tarafından silahla vuruldu. Olayın ardından Mustafa Y. kaçarken, kasığından yaralanan Sedat D. olay yerine gelen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sırtından yaralanan eşi Sevcan D. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çiftin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan Mustafa Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.




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