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19 Eylül 2017 11:06

Eskişehir’de FETÖ şüphelileri adliyede

Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de FETÖ şüphelileri adliyede

19 Eylül 2017 11:06


Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, hastanedeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. ’ByLock’ kullandıkları iddia edilen ve aralarında memur, öğretmen, işçi ve esnafın bulunduğu 16 kişi, adliyeye yüzlerini kapatarak çıktı. Şüphelilerin yakınları da ’Kapatma yüzünü, aç. Başını eğme, dik yürü biz buradayız’ ifadelerini kullandı..


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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