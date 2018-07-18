Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, 12 Temmuz’da Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir, Ankara, İzmir, Batman ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan gözaltına alınan, 15’i muvazzaf, 1’i meslekten ihraç olmak üzere toplam 16 rütbeli asker Eskişehir Adalet Sarayına getirildi.

Öte yandan, şüphelilerin savcılıktaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.