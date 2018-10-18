Eskişehir'de gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı

Eskişehir'de bir ekmek fırınında tüpten sızan gaz sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi Alkan Sokak üzerinde bulunan bir ekmek fırınında gerçekleşti. Sabah fırının ısınması için tüpü yakan Afgan Uyruklu İkram Öztürk (21) bir süre sonra kontrol etmek için gittiğinde tüpün söndüğünü fark etti. Tekrar yakmak için çakmağını çakan Öztürk, sızan gazın sıkışarak patlaması sonucu elinden yaralandı. Yaralı İkram Öztürk, Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Kolundan yaralanmış"

Olay yerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gündoğdu Mahallesi Muhtarı İbrahim Akdağ, "Burası ekmek fırınıydı. Afganlar çalıştırıyordu burayı. Sanırım olay 10.00'da oluyor. İçeride hamur yapılıyormuş. Bu da tüpü yakmış. Sonrasında sönmüş. Tüpün söndüğünü görüyor. Tekrar kibrit yakınca patlama oluyor. Tüp değil ama gaz patlamış. Kapı açıkmış, o yüzden çok zarar vermemiş. Kolundan yaralanmış. Yanmış herhalde. Hastaneye kaldırıyorlar. Camlar kırıldı tabi. İki kişilermiş. Biri imalathanede, diğeri de fırını yakmaya geliyor o ara oluyor. Saat 10.00 sıralarında oluyor. Biz de duyduk muhtarlıktan. Tüp patlamış dediler. Baktık tüp değil, gaz patlamış. Sönmüş başta, sonradan da çakmağı çakınca patlıyor" şeklinde konuştu.