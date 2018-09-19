Eskişehir'de Gaziler Günü kutlamaları

Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen etkinlik ile kutlandı.

Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik 19 Eylül Gaziler Günü anısına Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden etkinlik, bir öğrencinin Gaziler Günü anısına okuduğu şiir ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük, “Gaziler Günü nedeniyle Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, aramızdan ayrılan gazilerimizi ve vatan uğruna toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle anıyor; hayatta olan gazilerimize de esenlikler diliyorum” dedi.

“15 Temmuz'da şehit düşen ve gazi olanlara borçlu olduğumuzu asla unutturmamalıyız”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Özkütük, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit ve gazi olanlara da değindiği konuşmasında, “19 Eylül Gaziler Günü aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bekası uğruna muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Gaziler Gününü kutlamanın gururunu ve heyecanı içindeyiz. Yakın zaman içerisinde bertaraf edilmiş olan 15 Temmuz hain darbe girişiminde milleti bayrağı vatanı ve devleti için şehir düşen ve gazi olan evlatlarımıza çok şey borçlu olduğumuzu asla unutmamalı ve unutturmamalıyız. Topraklarımızın bir daha istila edilmesine hürriyet ve bağımsızlığımıza göz dikilmesine ne biz ne de bizden sonraki nesiller hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk şehit ve gazilere verilmesi gereken önemi şu sözleriyle ortaya koymaktadır; ‘Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimiz ile şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli bir görevdir.' Atatürk'ün bu sözleri ışığında yüce devletimizden şehitlerimizin hatıralarına ve gazilerimizin her alanda ve her türlü ahde vefa duygusuyla daha fazla sahip çıkılmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan törene; Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emre Genç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hacı Şahin, mülki ve askeri erkan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gazilerimiz ve vatandaşlar katıldı.