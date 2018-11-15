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Eskişehir'de 'Genel Asayiş Uygulaması'

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde Genel Asayiş Uygulaması gerçekleştirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından belirli periyotlarda yapılan uygulamaya; Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube müdürlüklerinde görevli ekipler katıldı. Eskişehir'i Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar'a bağlayan karayolları üzerinde, kent merkezinde ise İsmet İnönü, Basın Şehitleri, Sivrihisar caddeleri ile Porsuk bulvarındaki eğlence merkezlerinde kimlik kontrolü gerçekleşti. Kentin giriş ve çıkışlarında arama noktaları oluşturan polis ekipleri, araçlarda da arama yaparak sürücülerin kimliklerini kontrol etti.


Emniyet Müdürü Engin Dinç'in koordinasyonunda yürütülen uygulamada, 2 bin 870 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ayrıca yapılan kontrollerde, bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet av tüfeği ile iki bıçak ele geçirilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere de idari para cezaları kesildi.


Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli şahıs da polis ekiplerince yakalandı.

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