Eskişehir’de Halep için “Bir Sınıf Bin Lokma” kampanyası

Eskişehir Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının (AFAD) iş birliği ile düzenlenen "Bir Sınıf Bin Lokma" kampanyası kapsamında toplanan 4 tır dolusu 6 bin 700 çuval un Halep’e gönderildi.

Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki törende konuşan Eskişehir Valisi Azmi Çelik, bu yardım kampanyasında özellikler öğrencilerin ve milli eğitim camiasının büyük bir katkısı olduğunu, bu nedenle kent halkına ve kurumlara minneti bir borç bildiğini söyledi. Daha önceden de birçok yardım malzemesi gönderdiklerini belirten Çelik, "Mazlumun, ihtiyacını gideren bir millet olarak, hem millet olmanın gereği ve hem inançtan hem de gelenekten kaynaklanan böyle bir sorumluluğu yerine getirmenin Eskişehirliler olarak mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Daha önceki kampanyalar kapsamında 14 tır ve 1 kamyon malzeme gönderdik. Bu hafta içerisinde toplam 17 tır malzemeyi mazlum insanlara göndermiş olacağız. Allah oradaki kardeşlerimize yardımcı olsun. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük gayretleriyle bu ateşkesin temelleri sağlam şekilde devam eder ve oradaki kardeşlerimiz de huzura, mutluluğa kavuşur. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi,

Bir Sınıf Bin Lokma kampanyasının sona erdiğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Esen ise, “Başlangıcından itibaren bütün öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz buna yürekten sahip çıktılar ve 6 bin 700 çuval un toplayarak kardeşlerine yardım eli uzatmanın mutluluğunu yaşadılar. Önümüzdeki haftadan itibaren “Sevgi Yürekleri Isıtır” sloganıyla yola çıkarak, bu seferde, battaniye toplayarak kardeşlerimize göndermenin çalışmasını yapacağız” şeklinde konuştu.

Törenin ardından yapılan duanın ardından 4 tır dolusu yardım malzemesi Halep gönderilmek üzere yola çıktı.