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13 Temmuz 2018 12:06

Eskişehir’de hırsızlık operasyonu, 2 kadın gözaltında

Eskişehir’de düzenlenen hırsızlık operasyonunda, ülke genelinde çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüphli kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir’de hırsızlık operasyonu, 2 kadın gözaltında

13 Temmuz 2018 12:06


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Emek Mahallesi Kestanelik Sokak’ta, durumundan şüphelendiği Rukiye U.(26) ve Gamze Y.’yi takibe aldı. Ekipler, bir eve hırsızlık amacıyla girmeye çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.


Gözaltına alınan zanlılardan Rukiye U.’nun 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 4 ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirlenirken, Gamze Y.’nin ise Denizli Açık Cezaevi’nden firar ettiği, Adana ve Samsun’da işlediği 4 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.


Farklı illerde hırsızlık yaptıkları öne sürülen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.




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