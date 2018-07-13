Eskişehir’de hırsızlık operasyonu, 2 kadın gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Emek Mahallesi Kestanelik Sokak’ta, durumundan şüphelendiği Rukiye U.(26) ve Gamze Y.’yi takibe aldı. Ekipler, bir eve hırsızlık amacıyla girmeye çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan Rukiye U.’nun 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 4 ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirlenirken, Gamze Y.’nin ise Denizli Açık Cezaevi’nden firar ettiği, Adana ve Samsun’da işlediği 4 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Farklı illerde hırsızlık yaptıkları öne sürülen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.