Eskişehir’de hırsızlık yapan şahıs Antalya’da yakalandı

Olay, geçtiğimiz günlerde Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak’ta meydana geldi. Sabaha karşı M.K.K. isimli vatandaşın iş yerinde hırsızlık olayı meydana gelince, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslardan birinin F.A. olduğu tespit edildi. F.A., iş yerinden çaldığı 3 adet cep telefonu ve 1 adet bilgisayar ile birlikte Antalya Selimiye yol kontrol noktasında polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli F.A.’dan elde edilen 3 adet cep telefonu ve 1 adet dizüstü bilgisayar sahibine teslim edilirken, olayın diğer şüphelisi O.Ş.’nin iş yerinde arama yapıldı. M.K.K.’ya ait iş yerinden çalındığı tespit edilen televizyon bulunarak sahibine teslim edildi. F.A. Antalya’dan Eskişehir’e getirilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.