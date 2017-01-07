Eskişehir’de iki günde bin ünite kan toplandı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık’ın ağır kış koşullarından dolayı düşen kan bağışları nedeniyle stokların kırmızı alarm verildiğini duyurmasının ardından Eskişehir ve bölge illerde iki günde bin ünite kan toplandı.

Kızılay Batı Anadolu Kan Merkezi Müdürü Dr. Erkan Ergen, kış aylarında azalan kan bağışı nedeniyle kan stoklarında azalma olması üzerine, Genel Başkan Kerem Kınık’ın çağrısının olumlu etki yaptığını ve bölgeye bağlı Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Bilecik illerinde 2 günde bin ünite kan toplandığını belirtti. Ergen, “Kan stoklarımızda ciddi bir azalma olmuştu. Vatandaşlarımız neredeyse yarış yaparcasına bölgelerimizdeki kan bağış merkezlerimize ve mobil kan bağış tırlarına koştular. Milli eğitim camiası da, okullarda kampanya düzenledi. Öğrencilerden, öğretmenlerden, velilerden kan bağışı konusunda büyük destek gördük. Ayrıca diğer kurum ve kuruluşlarımızda bizleri arayarak kan bağışına destek olmak istediklerini belirtiler. Bu duyarlılık bizleri memnun etti. Bundan dolayı özellikle vatandaşlarımıza, kurum ve kuruşlarımıza teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Ergen, kan bağışının acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğu vurgusunu yaparak, vatandaşların bu duyarlılıklarını sürümesini istedi.

Vatandaşlar da, çağrı üzerine kan bağışına destek vermek için geldiklerini dile getirdiler.