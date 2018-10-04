Eskişehir'de ilk ilaç fabrikası açıldı

Eskişehir'de ilk defa hayvan zehirlenmelerine karşı panzehir üretmek için kurulan Alternatif Biyoloji Laboratuvarının (ALBİLA) açılışı yapıldı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) 7 dönümlük alan üzerine kurulan laboratuvarda hayvan sokmalarına karşı panzehir üretilecek. Eskişehir'deki ilk ilaç üretim tesisi olan laboratuvar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve yurt dışındaki üniversitelerle de iş birliği yapıyor. Hayvanların demirbaş, hayvan zehirlerinin hammadde statüsünde kullanıldığı laboratuvar açılışı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılışa, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, şirket Yönetim Kurulu Başkanı Akın Kozanoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

"Boşluğu dolduracak bir tesisin sahibi olmaktan dolayı gururluyuz"

Açılış konuşmasını yapan Akın Kozanoğlu, şirketin alışılmışın dışında 40 ortağının olduğu ifade ederek, "Biz 40 ortaklı bir melek yatırımcı şirketiyiz. 40 tane ortağımız var dile kolay ama melek yatırımcılıkta adet böyle. Ondan fazla hissedar oluyor. Bizimki biraz fala oldu. Bütün ortaklarımız Türkiye'nin çok önemli iş adamları, iş kadınları. Hepsi bir araya gelip bu Türkiye'nin ilaç şirketine yatırım yapmaya karar verdiler. Yapacağımız, yapmakta olduğumuz şey hayvan kaynaklı zehirlenmelerde hemen hemen tek tedavi yöntemiolan anti serum üretimi yapacağız. Yani akrep sokmaları, yılan sokmaları, başka tür hayvan kaynaklı zehirlenme vakalarına iyi gelecek ilaç üretimi yapacağız. Bu ürün portföyü Türkiye'de uygun koşullarda üretimi henüz yapılmayan ve ithalata bağlı bir sektör. Bu nedenle bu boşluğu dolduracak bir tesisin sahibi olmaktan da gururluyuz, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Mutluluk ve gurur yaşıyoruz"

Ardından ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, milli kalkınmada üniversite olarak üzerilerine düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirmek istediklerini dile getirerek, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sahip olduğu sahip olduğu akademik birikim ve alt yapıyı ülkemizin milli ve yerli sermayesine sunarak, milli kalkınmada etkin bir rol almak ve üzerine düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirme gayretinde olan bir üniversitedir. Ekonomik kalkınma ve bunun temeli olan ve ileri teknoloji üretiminin en önemli koşulu hiç şüphesiz kamu, üniversite ve sanayi iş birlikleridir. Bioteknoloji, savunma sanayi gibi alanlarda, önemli projelerde üniversite-sanayi iş birliğini tesis eden üniversitemiz, bugün de ALBİLA tarafından ülkemize kazandırılan sağlık ve bioteknoloji alanındaki bu önemli girişimde üniversite sanayi işbirliği ile bilginin üniversiteden sektöre transferini sağlamanın mutluluğu, gururunu yaşamaktadır" diye belirtti.

"Eskişehir bir ilkler şehri"

Son olarak Eskişehir Valisi Özedemir Çakacak, ilaç sektörünün son derece stratejik bir alan olduğunun altını çizerek, "Bugün gerçekten bizim için mutluluk verici bir açılış yapıyoruz. Melek yatırımcı, üniversite ve sanayi işbirliğinin güzel bir örneğinin vücuda getirilmesini hep beraber birazdan açacağız. Eskişehir bir ilkler şehri. İlaç sanayinde de bu tesis ile başlayacak. Daha da farklılarını bekliyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyoruz, tebrik ediyoruz. İlaç sektörü son derece stratejik bir sektör. Özellikle afetlerde, salgınlarda, savaş durumlarında ihtiyaç duyulduğunda ne kadar büyük bir ne kadar büyük bir stratejik önemi olduğu çok daha fazla anlaşılıyor. Savunma sanayi gibi stratejik bir sektör. Savunma sanayi nasıl ülkenin savunması ile ilgili bir sektörse, ilaç sektörü de insanların savunmasıyla ilgili bir sektör. Dolayısıyla savunma sanayi yerli üretimde nasıl yüzde 65'lere gelmişse, ilaç sektörü de, ilaç sanayi de yer geçen gün yerlilik oranı artıyor. Böyle tesislerle daha da artacak" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Alternatif Biyoloji Laboratuvarı açılışı gerçekleşti. Daha sonra Vali Çakacak öncülüğünde tesiste kısa bir tanıtım turu yapıldı.