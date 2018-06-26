Kranioplasti yani ‘kafatası kemik eksikliğinin ameliyatla giderilmesi’ aslında çok eski bir yöntem olmakla birlikte, geçmişten günümüze kişinin kendi kemiği ya da sentetik materyaller kullanılmaktadır. Operasyonun amacı ise beyni travmalardan korumak ve kozmetik olarak normal görünümü sağlayabilmek. Bu eski yöntemde yeni olan ise bu tekniğin teknoloji ile birleşmesi şeklinde öne çıkıyor. Artık üç boyutlu yazıcı yardımıyla uygun kalıbın sıfır hatayla oluşturulup hastalara daha güvenle uygulanabilmesi mümkün olmaktadır. Yurt dışında son beş yıldır kullanılan bu yöntem, ülkemizde de son dönemde birkaç merkezde uygulanmaya başlandı.

Eskişehir’de bu operasyonu ilk kez başarıyla gerçekleştiren ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Arslantaş, konu ile ilgili konuşmasında, “Travma, tümör, enfeksiyon gibi nedenlerle hastalarımızın kafatası kemiğinden bölümler çıkarmak zorunda kaldığımız durumlar olabiliyor. Bu çıkarılan kemik özellikle alın, kaş, burun kökü gibi bölgelerdeyse hastalar kozmetik açıdan sıkıntı yaşayabiliyor. Bu tekniği kullanmaktaki amacımız, söz konusu sıkıntıları yüksek teknoloji yardımıyla sıfıra indirgeyerek uygun kalıbı ameliyat öncesi oluşturmak ve ameliyat süresini kısaltmak. Ameliyat öncesi hastaların kemik eksikliği milimetrik çekilen tomografi ile değerlendiriliyor. Bunun sonucunda her hasta için ayrı bir kalıp oluşturuluyor ve kalıba uygun yapay kemik ameliyatla hastaya naklediliyor. Bu hem bizim ameliyattaki işimizi kolaylaştırıyor hem de hastaların güvenle ve hızla eski görünümlerine kavuşmalarını sağlıyor” ifadelerini kullandı.