Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Eskişehir’de ilk oylar kullanıldı.

Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmaya başlayan Eskişehirliler, sabah saat 08.00’de oy kullanacakları okulların yolunu tuttu. Vatandaşlık görevlerini erkenden yerine getirmek isteyen seçmenler, kimlikleri ile birlikte sandığa gitti. Burada destekledikleri aday için oy kullanan vatandaşlar, vatana ve millete hayırlı olmasını dilerken, herkesin oy kullanmaya gelmesi için çağrıda bulundular.

Oy kullanmak için İki Eylül Ortaokuluna gelen Ahmet Tırnova, “Vatana millete hayırlı olsun diyorum. Erkenden geldik her seçimde olduğu gibi. Vatanımız, milletimiz için hayırlısı neyse o olsun” ifadelerini kullandı.

Herkesin oy kullanmaya gelmesi gerektiğini ifade eden Nalan Tırnova, “Hayırlısı olsun, söyleyecek başka bir şey yok. Umarım artık her şey güzel olur, yolunda gider. Erken geldim. Oy kullandıktan sonra da işe gideceğim. Vatandaşlık görevimi yaptım. İnşallah artık tamamdır. Herkes gelsin bence. Vatan sırf bizim için değil, herkes için. Gelmeleri lazım. Ayıp ederler” şeklinde konuştu.

"Oy kullanımının diğer seçimlere göre yüksek olacağını bekliyorum"

Bu sene en yüksek oy kullanım oranı olabileceğini söyleyen Ziya Yavuze ise, “Seçimlerin sonucundan emin olmak istiyoruz. Ülkeyi demokrasiye doğru taşımasını diliyoruz, o yüzden demokratik bir görev ve sorumluluk gereği geldik ve oyumuzu kullandık. Herkes bu sorumluluğu yerine getirmeli. Oy kullanımının en yüksek olacağını bekliyorum. Yani bu seçimlerde belki bu zamanki seçimlere göre en yüksek oy kullanma oranı yakalanır diye düşünüyorum” dedi.