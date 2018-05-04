Etabın açılış töreni, Espark Alışveriş Merkezi önünde yapıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte, yarışa katılacak olan toplam 46 araç ve 92 sporcu katılımcılara tanıtıldı. Vatandaşların ilgiliyle izlediği açılış seremonisinde, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu da yer aldı. Vatandaşlar, kurulan stant üzerine tek tek gelerek sembolik olarak start alan 46 aracın geçiş törenini heyecanla takip etti. Etkinlikte ilk 3 aracın startını Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu Türk bayrağı ile verdi.

"Eskişehir, hem yarışanlar hem görevliler tarafından çok seviliyor"

Düzenlenen etkinliğin, vatandaşlarla bir araya gelme açısından önemli olduğunu dile getiren Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Basın Danışmanı Atıl Atılgan, heyecanlı bir yarış turunun kendilerini beklediğini dile getirdi. Eskişehir’de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden Atılgan, "Eskişehir, hem yarışanlar hem görevliler tarafından çok seviliyor. Enerjisi çok yüksek bir şehir. Bizim sporumuza son derece uygun bu. Yapılan her organizasyon çok renkli. Belediyelerimizin ve Valiliğimizin de katkıları çok önemli. Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünü (ESOK) de tebrik etmek gerek bu konuda. Yine çok başarılı bir yarış sürecinin bizi beklediğini düşünüyorum. Herkese başarılar diliyoruz” dedi.

International Rally Phrygia 2018’nin ilk ayağı olan Eskişehir-Kütahya-Bilecik etabının kapanış seremonisi, pazar günü saat 16.30’da yine Espark Alışveriş Merkezi önünde gerçekleştirilecek.