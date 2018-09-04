Eskişehir’de İzel rüzgarı

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun açılış konserinde sahne alan İzel, Eskişehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

12. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu açılış töreninin ardından ETİ Eski Fabrika alanında İzel konseri, binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleşti. Konser programında İzel, sevilen şarkılarını Eskişehirli müzikseverler ile birlikte söyledi. Sahnede konuşma yapan ünlü sanatçı, “Gerçekten çok şanslısınız çünkü mükemmel bir belediye başkanına sahipsiniz. Başkanım siz de çok şanslısınız. Türkiye’nin her yerine gidiyorum, belediye başkanlarını anons ediyorum. İçtenlikle alkışlanan bir belediye başkanı çok nadir görüyorum, sizi çok içten alkışladılar. Ben de kıskandım gerçekten. Bugün Tepebaşı Belediyesi’nin yaptığı işler hakkında biraz bilgi aldım. 800 çocuktan oluşan orkestrayı ayrıca alzheimer hastaları ve özel çocuklarımız için yapılan projeleri öğrendim. O kadar etkilendim ki anlatamam. Hepinizin önünde söz veriyorum, kışın ben de ders vermeye geleceğim. Ne isterseniz katkı vermeye hazırım. Ne mutlu sizlere, böyle işlere gönül vermişsiniz. Ahmet Başkanım sizi ve ekibinizi bir kez daha tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Galibi Sen, Anlayamazsın, Yok Yere, Kıyamadım, Yelken, Ah Yandım gibi sevilen şarkılarını seslendiren İzel, sempozyum alanını dolduran vatandaşlardan tam not aldı. 12. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen konser programlarının 5 Eylül Çarşamba günü saat 20.30’da Aytaç Karausta’nın konseri ile devam edeceği ayrıca alanda sanatçıların çalışmaları, sergiler ve yerel üreticilerin standları gün boyu ziyaret edilebileceği bildirildi.