Eskişehir'de kaçak sigara operasyonu

Eskişehir'de pilos ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda 233 paket kaçak sigara ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerinde kaçak sigara satıldığına ilişkin istihbarat aldı. Alınan istihbarat doğrultusunda iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 233 paket gümrük kaçağı sigara ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Gerçekleşen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, olayla alakalı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.