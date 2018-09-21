İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonu

Eskişehir’de pilos ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda 233 paket kaçak sigara ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Eskişehir'de pilos ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda 233 paket kaçak sigara ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi.


Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerinde kaçak sigara satıldığına ilişkin istihbarat aldı. Alınan istihbarat doğrultusunda iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 233 paket gümrük kaçağı sigara ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi.


Gerçekleşen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, olayla alakalı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.