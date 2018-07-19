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19 Temmuz 2018 13:01

Eskişehir’de kaçakçılara operasyon düzenlendi

Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 820 paket sigara, 71 kilogram tütün ve güneş gözlükleri ele geçirildi.

Eskişehir’de kaçakçılara operasyon düzenlendi

19 Temmuz 2018 13:01


Edinilen bilgilere göre Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçakçılık operasyonu kapsamında kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında iş yerinin özel düzenek yardımıyla açılan odasında; gümrük kaçağı 820 paket sarılmış sigara, 51 güneş gözlüğü ve 71 kilogram tütün, 4 sigara sarma makinesi ile 117 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili H.K. (55) isimli bir şahıs gözaltına alındı.


Diğer yandan göz altına alınana H.K.’nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.




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