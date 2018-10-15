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Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 5607 SKM (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu) suçunun önlenmesine yönelik çalışma düzenledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalanırken şahıslarda 740 paket (20 dallı) sarılmış sigara, 71 adet sigara sarma makinası, 30 kilogram 400 gram nargile tütünü, 37 kilogram kıyılmış tütün, 38 adet ithal sigara tütünü, 48 adet elektronik sigara likiti, 5 adet pipo tütünü, 3 adet pipo, 30 adet zippo çakmak benzini ve 10 adet zippo çakmak, 280 kutu (200 dallı) boş makaron ele geçirildi.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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