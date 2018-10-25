Eskişehir'de kar

Havaların aniden düşmesinin yanı sıra başlayan yağmur, bazı bölgelerde kara dönüştü. Seyitgazi ilçesinin yüksek kesimlerde bulunan Gökbahçe gibi bazı mahallelerde sabaha karşı başlayan mevsimin ilk kar yağışıyla çevre beyaza bürüdü. Benzer yağışlar İnönü ve Mihalıççık'ın yüksek kesimlerinde de gözlendi. Mahallelerdeki kar buralarda yaşayan vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırırken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtiliyor.