Eskişehir’de karnaval havası

Lig ekiplerinden Eskişehirspor 53’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlarken, kentte adeta karnaval havası esti.

Siyah-kırmızılı ekibin yeni yaşı Porsuk Çayı üzerine kurulan platformda coşkuyla kutlandı. Eskişehirli taraftarlar, yaktıkları meşalelerle Porsuk Çayı’nı siyah-kırmızı renge bürürken, renkli görüntülere sahne oldu. Bando Es-Es de marşları ile etraftakileri coştururken taraftarlar da tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Teknik kadro ve Eskişehirsporlu futbolcular kendileri için kurulan platforma gelirken, takımın yeni sezonda giyeceği formalar da tanıtıldı.

Burada coşkulu kalabalığa seslenen Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, "Yarın sabahtan itibaren çok özel, hepinizin çok keyif alacağı, çok özel oyuncular kadromuzda yer alacak. Aslında buraya sizlerin huzuruna çıkarmayı çok arzu ettik. Sürprizlerimiz olsun istedik ama zaten sürpriz arkadaşlarımız var. Yeni transferler. Şu anda bir kısmı uçakta sabaha karşı geliyor. Yurt dışından gelen yabancı oyuncular. Onun akabinde sabah hemen İstanbul’a geçiyorum. Oradan da size, bu kadroya, bu kupayı getirebilecek, o mübarek kutsal formayı giyebilecek diye güvendiğimiz oyuncular alıyoruz. Yarından itibaren kadromuzda sonuna kadar o formanın hakkını verebilecek, bizi bir üst lige, şampiyonluğa taşıyabilecek oyuncu arkadaşlarımla birlikte olacağız" dedi.

Yeni sezonda kombine fiyatları açıklandı

Yeni sezonda geçerli olacak kombine fiyatlarını da açıklayan Başkan Ünal, "Bir güç birlikteliği yapacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Şunu asla unutmayacağız her başarının temelinde birlik ve beraberlik yatar. Sizden beklentimiz kale direk arkalarının kombine bilet fiyatları bir sezonluk 50 TL’dir. Her iki kale arkası da hem kuzey hem güney. Maraton tribünün kombine bilet fiyatları bir sezonluk 150 TL’dir. Şimdi sizden beklentisi Eskişehirspor başkan ve yönetiminin, 26 bin kombine alıyorsunuz inşallah. 100 bin de Passolig yapıyoruz. Bunun ötesinde ki büyük projeler ile biz bu işe kendimizi adadık. Eskişehirspor hepimizin ortak aşkı, sevdası" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Eskişehirspor’un 53’üncü yaş kutlaması için pasta kesildi.