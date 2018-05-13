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13 Mayıs 2018 12:05

Eskişehir’de kavga: 5 yaralı

Eskişehir’de üç ailenin karıştığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Eskişehir’de kavga: 5 yaralı

13 Mayıs 2018 12:05


Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı ilçesi 71. Evler Mahallesi Düzey Sokak’ta aralarında husumet bulunan üç aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen ve av tüfeği, sallama satır, bıçak, balta gibi aletlerin kullanıldığı olayda 4’ü kadın olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir ve Yunus Emre Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kavgaya karışan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis olayla alakalı 4 kişiyi gözaltına aldı.




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