Eskişehir'de Kent Güvenliği Toplantısı yapıldı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Kent Güvenlik Danışma Kurulu' toplantısı, kentte bulunan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir'in genel güvenliğine ilişkin yürütülecek hizmetlere toplumun katılımını ve desteğini sağlamak, güvenliğe ilişkin sorunları yerel düzeyde tespit etmek ve hizmetleri geliştirmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü'nün başkanlığında; Toplum Destekli Polislik Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.Toplantıya; Büyükşehir, Odunpazarı, Tepebaşı belediye başkanlıkları, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Alay Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Eskişehir Sulama Birliği, Mahalle Muhtarları Dernek Başkanlığı, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, UMKE, AKUT temsilcileri katıldı.

“Uyuşturucu/madde bağımlılarının metruk binaları kötü amaçla kullandığı gibi çevre halkını da ciddi şekilde rahatsız ediyor”

Toplantıda konuşan Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, "Bu toplantıda da yine sulama kanallarında sıkça yaşadığımız boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler, kurumlararası işbirliği ve eş güdüm konularını görüşeceğiz. İkinci konumuzda, metruk binalarla mücadele. Bildiğiniz gibi OHAL süreci devam ettiği dönemde biz valilik olarak bu yerlerin belediyelerce yıkılması konusunda talimatlar yayınladık ve bunun üstüne de hassasiyetle durduk. Kamuya ait metruk binaların yıkılması için de Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığına (YİKOP) böyle bir talimat verdik. Yine milli eğitimin ve diğer kamu kuruluşlarının kullanmadığı mahalle aralarında madde alkoliklerin, balicilerin buraları kendine mekan yaptığı noktaları yıktık ve ortadan kaldırdık. Halen de bu çalışmalarımız devam ediyor. Emniyet müdürlüğü her ay metruk binalarla ilgili yıkılan devam eden yerler ile ilgili bize bilgiler gönderiyor ve biz de bu bilgileri bakanlığımızla paylaşıyoruz. Çünkü İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, metruk binalarla ilgili mücadeleden buradaki toplantıda da vurgulamıştı. Her zaman üzerinde hassasiyetle duruyor ve uyuşturucu/madde bağımlılarının buraları kötü amaçla kullandığı gibi çevre halkını da ciddi şekilde rahatsız ediyor ve o il, o mahalle de yaşanmaz bir hal meydana geliyor. İşte bunun önüne geçebilmemiz için bu kararları hassasiyetle uygulamak zorundayız. Mahalle muhtarlarımız bu konuda bize yardımcı oluyor. Onların yardım ve destekleriyle bizleri bilgilendirme vasıtasıyla emniyet teşkilatımız taviz vermeksizin onların üzerine gidiyorlar. Bu mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Şemsettin Alımcı, yürütülen hizmetlerin sunumunu yaptı. Sunumda metruk binalarla mücadele, suda boğulma olaylarının önlenmesi konularında yapılan faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yapıldı. Sunumda, Eskişehir'de 1 bin 490 metruk binadan 1 bin 252 metruk binanın yıkıldığı veya rehabilite edildiği, halen 238 metruk binanın metruk halinin devam ettiği açıklandı. Mart 2018 tarihinde 286 olan metruk bina sayısının Eylül 2018 tarihinde 238'e düştüğü, son altı aylık çalışma neticesinde 114 yeni metruk binanın tespit edildiği, 172 adet binanın yıkım/rehabilitesinin gerçekleştirildiği ve metruk bina sayısında yüzde 17'lik bir azalma olduğu belirtildi.

Sunum sonunda, kurum temsilcileri ile şehrin ortak sorunlarına çözüm bulmak adına gerçekleştirilen toplantıda; metruk binaların yıkılması veya rehabilite edilmesi ile suda boğulma olaylarının önlenmesi konusunda kurumlararası işbirliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.