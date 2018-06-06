Eskişehir’de köpeğe pompalı tüfekle ateş

Eskişehir’de yaklaşık 10 gün önce hayvanseverler tarafından yaralı halde bulunan sokak köpeğine, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş edildiği tespit edildi. Sol ön bacağından ve kuyruğundan saçmalar çıkarılan talihsiz köpek, hızla Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezinde tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden sokak köpeğinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Köpeğin daha önce kendisi tarafından kısırlaştırıldığını ifade eden Veteriner Hekim Hamit Cem Köse, tedavilerin tamamlanmasının ardından köpeğe uygun bir yuva bulacaklarını belirtti.

"Normal psikolojide bir insanın bunu yapacağını zannetmiyorum"

Bazı insanların zevk için hayvanlara eziyet ettiğini sözlerine ekleyen Köse, topluma zararlı insanların küçük yaşlarda hayvanlara eziyet ederek suç işlemeye başladığını dile getirdi. Bu konuda yeterli hukuki düzenlemenin olmadığını söyleyen Veteriner Hekim Köse, “Bazıları zevk için yapıyor bunu. Bunun belirli bir sebebi olmuyor. Tamamen zevk için yapanlar var bunu. Yapılan araştırmalara baktığımızda seri katillerin ya da ileride katil olan insanların önce hayvanların üzerinde işkence tarzı şeyler yaptıklarını zaten görülüyor. Dünya artık çıldırmış bir şekilde gidiyor. Bir hayvana yapılan eziyet normal bir insana yapılan eziyetten farklı. Bir hayvanın anlatabileceği bir şey yok. Normal psikolojide bir insanın bunu yapacağını zannetmiyorum. Biraz da hayvanlara mal gözüyle baktığımız ve canı olmadığını düşündüğümüz için bunlar yaşanıyor herhalde. Onlar da bizimle aynı dünyayı paylaşıyor. Sahipli hayvanlar özellikle mal kabul edildiği için ona göre bir cezai işlem uygulanıyor. Öbür türlü sadece para cezası falan uygulanıyor. Hapis cezası hapis cezası gibi tam şeyler uygulanmıyor. Cezalar çok yeterli değil bu konuda" dedi.

"Sahiplendikten sonrası insanın kendi vicdanı ve kişiliğine kalmış"

Hayvanları sahiplendikten sonra bakımlarının kişinin vicdanına kaldığını da sözlerine ekleyen Veteriner Hekim Hamit Cem Köse, "Burada profesöre de köpek sahiplendirdik. 1 ay sonra köpeği bir getirdi, köpeğin kollarının altı falan her tarafı yara olmuş. Bir öğrenciye sahiplendirdim. Çocuk 1 ay sonra bir getirdi, mükemmel bakmış. Aslında ben şeye de karşıyım. Öğrenciler şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Öğrenci olup bakan da var bakmayan da. Aynı şeyler öğrenciler için de geçerli. Bundan sonrası insanın kendi vicdanı, ruh hali, kişiliğine kalmış bir şey. Biz takip edebilmek için yavru köpeklerde mesela ilk karma aşılarını, kısırlaştırmasını ve kuduz aşısını ücretsiz olarak yapıyoruz. Bu şekilde belirli bir periyotta hayvanı takip etmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

12 yaşındaki hayvansever Buğra Doğukan Eser de hayvana yapılan şiddetin nedenini bir türlü anlayamadığını ifade etti. İnsanların empati yapması gerektiğine değinen Doğukan Eser, “Hayvanlara neden şiddet gösteriyorlar anlamıyorum. Aynı şey yapanlara yapılsa, onlar da aynı duygular altında kalırlar. Hayvanlar gerçekten çok telef ediliyor. Hayvanlara eziyet eden insanlara, önce bir kendinize bakın. Onları da Allah yarattı, sizi de Allah yarattı. Onlardan daha yapılısınız diye hiç bir şiddet gösterme hakkınız yok" dedi.