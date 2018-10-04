Eskişehir'de köpek oteli ve çiftliği

Eskişehir'de evcil hayvanlar için açılan ve otel hizmeti sunan çiftlik, hayvanseverler tarafından ilgi görüyor.

Hayvanseverler, tatillerde ya da boş zamanlarda evcil hayvanları bir yere bırakmakta büyük sıkıntı yaşıyor. Şehirlerarası yolculuklarda da evcil hayvanların ve özellikle büyük köpeklerin taşınması problemlere yol açarken, eğitimler konusunda da zaman zaman desteğe ihtiyaç duyuluyor. Buradan hareket eden genç girişimci Bora Çakır, beş dönüm arazi üzerine bir köpek çiftliği ve oteli kurdu. Patişah Köpek Oteli ve Çiftliği ismini verdiği alanda, her bir köpeğe kapalı ve bahçeli bir yer tahsis ediliyor. Kameralı sistemler ile görüntülenen çiftlikte kediler için de alan ayrılırken, aynı zamanda patili dostlara veteriner hekimler eşliğinde sağlık kontrolleri yapılıyor. Hiçbir yerden destek almadan sadece kendi imkanlarıyla çiftliği açtığını ifade eden Bora Çakır, otelde şimdilik büyük köpekler için 22, küçük köpekler için 5 ve kediler için de 10 oda bulunduğunu belirtti.

"Zaman içerisinde buradan hayvan sahiplenebilecekler"

Genç girişimci Bora Çakır, bu yatırımın küçük çocukların, down sendromlu bireylerin hayvan sevgisinin gelişmesinde ve kişilerin hayvan korkularının giderilmesine yardımcı olacağının da üzerinde dururken “Evlerine evcil hayvan almak isteyen ailelere uygun hayvan seçiminde de yardımcı olacak seminerler düzenlenecek. Evlerinde evcil hayvan besleyemeyenler de bu çiftliğe gelip bu isteklerini giderebilecekler. Aynı zamanda burada çocukların korkularını giderebilmek adına da çalışmalar yürüteceğiz. Zaman içerisinde bazı köpek ve kedileri de sahiplenebilecekleri bakımlarını da bu çiftlikte yapılabilecek bir sistemi geliştirme aşamasındayız. Sivil toplum örgütleriyle bu konuda ortak çalışmalar yapabiliriz" dedi.

Patişah Köpek Oteli ve Çiftliği Yöneticisi Bora Çakır, Eskişehir'de bu konseptte ilk olduklarını belirterek amaçlarının hayvanseverlere düzgün, temiz, güvenilir bir hizmet vermek olduğunu aktardı. Hayvansever herkesi çiftliklerine beklediklerini aktaran Çakır, Eskişehir ve çevresinde bu tarzda bir yer olmadığını ve bir ihtiyaca cevap verdiklerini ifade etti. Takmak Köyündeki çiftliklerine dileyen herkesin gelebileceğini ve hayvanlarını bırakabileceklerini söyleyen Çakır, destek gördüğü sürece bu işin uzun soluklu olacağını kaydetti.