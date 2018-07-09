Eskişehir’de kültür ve sanata yeni bir soluk geldi

Eskişehir’de uzun yıllardır oyunlar sahneleyen Eskişehir Tiyatro Platformu Derneği üyeleri, kendi cep sahnelerini hayata geçirdiler. Perdede 50 yılı geride bırakan Enis Zeytinler ,açılış sonrası çok mutlu olduğunu söylerken, küçük de olsa bir salona sahip olduklarını dile getirdi. 45 günlük çalışma sonucu salonun ortaya çıktığını kaydeden Zeytinler, "3 yıldır kentimizde oyunlar sahneleyen Eskişehir Tiyatro Platformu Derneği ve Tiyatro Akademi Oyuncuları olarak, diğer tiyatrolar gibi bu yılda aynı sıraları takip ederek yeni sezona hazırlanıyoruz. Tiyatro Akademi’nin yerleşik bir salonu yok. Oyunlarını Zübeyde Hanım Kültür Merkezi ve Hasan Polatkan Kültür Merkezi Tiyatro Salonları’nda sahneliyordu. Bu salonlarda zaman zaman yer bulabilmek zor. Okullar, dernekler, sivil toplum örgütleri hep bu salonları kullanıyorlar. Tiyatro Akademi yöneticileri de sahne bulmak konusunda zorlanınca, parlak bir fikir ile tiyatro adına yeni yol buldular. Küçük de olsa bir tiyatro salonuna sahip olmak. Tiyatro Akademi’nin bünyesinde tiyatro çalışmalarını yaptıkları bir atölye var, ’Orhan Zeytinler Tiyatro Atölyesi’. Bu atölyeyi tiyatro salonuna dönüştürelim fikri kafalarda gelişince, oyuncular ve yönetmenler kolları sıvadık. 45 gün sonra Orhan Zeytinler Cep Tiyatrosu’na kavuştuk" dedi.

Açılışa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen de katılırken, Eskişehir’deki emektar tiyatro oyuncuları anılarak geçmişe yolculuk yapıldı.