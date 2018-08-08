Eskişehir’de kurbanlık koyunlar çalındı

Edinilen bilgiye göre olay, Günyüzü ilçesi Kayakent Mahallesi’nde gece geç saatlerde meydana geldi. Sabah koyunlarına bakmak için ahıra gelen Yılmaz Yılmaztürk, hayvanların eksik olduğunu fark etti. Kurbanlık koyunları sayan Yılmaztürk, 10 tanesinin eksik olduğunu anlayınca durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde çalınan koyunların ağızlarının örtü ile kapatıldığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.