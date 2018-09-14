Eskişehir'de mesleki eğitim için büyük adım

“CNC, Endüstriyel Otomasyon, Kaynak Teknolojileri ve Endüstriyel Tasarım” alanlarında sadece Eskişehir değil, bölgenin de gelişimi için ESO, modern ve işlevsel bir Mesleki Eğitim Merkezi kuracak. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'na konu hakkında başvuran ve BEBKA'nın Güdümlü Proje Desteği için süreci resmen başlatan ESO, projeyi Eskişehir'deki önemli kurumların işbirliği ile hayata geçirecek ve ayrıca projeye iş adamları da destek sağlayacak. Söz konusu projenin hayata geçmesi adına ESO; Eskişehir Valiliği, İŞKUR, Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve BEBKA'nın da katılımıyla başlangıç toplantısı gerçekleştirdi.

Kurumların projeye olan desteklerinin açıkça ifade edildiği toplantıda, potansiyel proje ortaklarının belirlenerek kurumların projeye yapabilecekleri somut katkıların tespit edilmesine karar verildi.