Eskişehir’de Millet Bahçesi için çalışmalar başladı

Yıkılarak yerine Millet Bahçesi yapılacak 65 yıllık stadyum için çalışmalar sürüyor. Eskişehirspor tarihinde birçok sevinç ve üzüntülere sahne olan efsane stat, yüzlerce yıldız futbolcunun anılarını çimlerinde saklıyordu. Geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan ’Eskişehir Yeni Stadyum’ devreye girince, emektar stat kısa süreliğine Kurtuluşspor’a devredildi. TOKİ ile yapılan protokol sonucu yıkılması için işlemler başlatılınca, Eskişehir Atatürk Stadyumu tamamen boşaltıldı. Geçtiğimiz günlerde başlatılan çalışmalar ile ilk olarak açık tribünün alt kısmı yıkıldı. Kapalı tribünün koltukları sökülürken, çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Ardından yapılacak Millet Bahçesi ise, Türkiye’de yapılan ilk Millet Bahçesi olma özelliğini taşıyacak.

Öte yandan 14 bin 950 kişilik kapasiteye sahip emektar stadyumda son olarak, Eskişehirspor’un efsane oyuncuları, basın mensupları ve il müdürleri arasında bir maç gerçekleştirilmişti.