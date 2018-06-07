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07 Haziran 2018 16:47

Eskişehir’de otomobil ile tramvaya çarpıştı

Eskişehir’de tramvay ile otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana gelirken, yolcular arasında büyük panik yaşandı.

Eskişehir’de otomobil ile tramvaya çarpıştı

07 Haziran 2018 16:47


Edinilen bilgiye göre kaza; İki Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 TF 913 plakalı otomobil, Atatürk Lisesi tramvay durağı yakınlarında yolcu indirmek için cadde ile tramvay yolunun kesiştiği noktada durdu. Bu sırada yolcusunu indiren sürücü, tramvayı fark etmeyip bir anda yola çıkınca, Osmangazi Üniversitesi yönünden Otogar istikametine devam eden tramvayla çarpıştı. Sürücünün dikkatsizliği sonrası meydana gelen kazada, tramvay içerisinde bulunan yolcular ani fren ile birlikte büyük panik yaşadı. Kaza dolayısıyla seferler de yaklaşık 15 dakika aksarken trafik de bir süre durdu. Kazada araç ve tramvayda maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpti.




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