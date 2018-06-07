Eskişehir’de otomobil ile tramvaya çarpıştı

Edinilen bilgiye göre kaza; İki Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 TF 913 plakalı otomobil, Atatürk Lisesi tramvay durağı yakınlarında yolcu indirmek için cadde ile tramvay yolunun kesiştiği noktada durdu. Bu sırada yolcusunu indiren sürücü, tramvayı fark etmeyip bir anda yola çıkınca, Osmangazi Üniversitesi yönünden Otogar istikametine devam eden tramvayla çarpıştı. Sürücünün dikkatsizliği sonrası meydana gelen kazada, tramvay içerisinde bulunan yolcular ani fren ile birlikte büyük panik yaşadı. Kaza dolayısıyla seferler de yaklaşık 15 dakika aksarken trafik de bir süre durdu. Kazada araç ve tramvayda maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpti.