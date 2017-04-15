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15 Nisan 2017 12:04

Eskişehir’de oy torbaları sandık başkanlarına teslim edilmeye başlandı

Eskişehir merkeze bağlı mahallelerde kurulacak sandıkların başkanlarına, içinde oy pusulalarının da bulunduğu torbalar teslim edilmeye başlandı.

Eskişehir’de oy torbaları sandık başkanlarına teslim edilmeye başlandı

15 Nisan 2017 12:04


Sabah saatlerinden itibaren İl Seçim Kuruluna gelmeye başlayan sandık başkanları, içinde oy pusulaları ile diğer belge ve malzemelerin de bulunduğu torbaları teslim almaya başladı. 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum için sabah 11.00’da başlayan dağıtımla ilgili konuşan Eskişehir İl Seçim Müdürü Dilek Aynalı, "Şehir merkezi dışında bulunan köylere bugün oy torbaları dağıtılmaya başladı. Tepebaşı ve Odunpazarı ilçesine bağlı şehir merkezi dışındaki köylerin sandık başkanlarına, oy pusulalarını onların zimmetinde teslim ediyoruz. Merkezde olanların bina sorumlularına yarın teslim edeceğiz. Dört ve üzeri sandık kurulanlara bina sorumlusu ve yardımcısı atadık. Onlar burada torbalarını alacaklar. Daha sonra sandık kurulu başkanlarına dağıtacaklar. Bina sorumlusu olmayan yerlere de biz kendimiz bizzat götürüp okuldaki başkanlara teslim edeceğiz" dedi.


Ayrıca şehir merkezinde bulunan okullara yapılacak olan pusula dağıtımının yarın sabah 05.00’da başlayacağı bildirildi.




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