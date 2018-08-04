Eskişehir’de Plaj Futbolu Turnuvası başladı

Tepebaşı Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu ortaklığıyla düzenlenen Plaj Futbol Turnuvası’nın Eskişehir etabı Tepebaşı Belediyesi kum futbol sahasında başladı.

Tepebaşı Belediye Spor, Baransel Spor, Gençlergücü Spor ve Sütlücespor takımlarının katıldığı turnuvanın kazananı Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında Eskişehir’i temsil etmeye hak kazanacak. Öte yandan turnuvanın ilk gününde Tepebaşı Belediye Spor, Sütlüce Spor’u 9-4’lük skor ile mağlup ederken Baransel Spor ise Gençlergücü Spor’u 8-6 yenmeyi başardı.

Turnuva, takımların birbirleri ile yaptıkları maçlar ile devam edecek ve pazar günü sona erecek.