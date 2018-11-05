Eskişehir'de PVC atölyesinde yangın

Eskişehir'de plastik üretim atölyesinde meydana gelen ve maddi hasara yol açan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre yangın, Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi'ndeki bir atölyede meydana geldi. Bir PVC üretim atölyesinin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen itfaiyeye bilgi verdi. Bu sırada atölyenin önünde bulunan bazı araçlar, sanayideki forklift yardımıyla çekilerek hasarın büyümesi önlendi. Yükselen dumanlar korku ve paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri kısa sürede geldiği olay yerinde yangına müdahalede bulundu. Maddi hasara neden olan yangın, söndürülürken, itfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.