Eskişehir’de radon gazı ölçümlerine başladı

Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğü radon gazı ölçümlerine başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kadir Demirel, radon gazının akciğer kanseri gelişiminde sigaradan sonra en önemli etkenlerden olduğunu, akciğer kanserlerinin yüzde 3-15’inden sorumlu olduğunu anlattı. Demirel, "İnsanların doğal kaynaklardan maruz kaldıkları radyasyon dozuna önemli bir katkı oluşturan radon gazının insan sağlığı üzerindeki olası etkilerinin belirlenmesine temel teşkil etmek üzere kapalı ortamlardaki radon gaz miktarının belirlenmesi ve değerlendirmesine yönelik Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı tarafından “Ulusal Radon Kontrol Programı” yürütülmektedir. Ülke genelinde 12 Aralık 2016 tarihinde başlayan programda Eskişehir’de TÜİK tarafından belirlenen toplam 770 adet hanede radon ölçümlerini gerçekleştirecek olan dedektörler ile ev içerisinde radon gazı miktarı, yaklaşık iki ay süresince ölçülecektir. İlimizde Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğümüz personelleri tarafından 12 Aralık 2016 tarihinde Radon gazı ölçümleri için dedektör yerleştirme işlemleri başlamıştır. İlk dedektörler Alpu, Beylikova, Mahmudiye ve Çifteler ilçelerimizdeki TÜİK tarafından belirlenen adresler ziyaret edilerek yerleştirilmiş olup, halkımız bu konuda bilinçlendirilmiştir. İkinci gün; Sivrihisar, Sarıcakaya, Sivrihisar, Günyüzü ilçeleri, üçüncü gün; İnönü, Mihallıççık, ilçeleri ile çalışma periferde tamamlanmıştır. Çalışmalarımız öncelikle muhtarlarımızın yardımları ve vatandaşlarımızın sağladıkları kolaylık ve destek ile Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerimizde devam etmektedir” diye belirtti.