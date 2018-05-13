Eskişehir’de rap fırtınası esti

Moskova, Kiev, Krakow ve İstanbul’dan sonra şimdi de Eskişehir’de gerçekleşen Burn Battle Zone’da Eskişehirliler gönüllerince eğlenerek dans etti. Espark AVM yanındaki açık otoparkta düzenlenen konserde AYBEN, Fate Fat, Sansar Salvo, DJ Sivo, Joker ve Ceza sahne aldı. Eskişehirliler, konserde eğlenerek şarkılara eşlik ettiler.

Türk Rap müziğinin öncülerinden Ceza, sahnedeyken Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı sahneye davet etti. Başkan Ataç, konseri izlemeye gelenlere seslenerek, "Bugün Burn, Espark ve Tepebaşı Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği rap festivaline hoş geldiniz. Gerçekten çok eğlenceli, çok renkli bir konser oluyor. Eskişehir’de bir termik santral sıkıntımız var. Yaptırmayacağız arkadaşlar. Yaptırmayacağız. Yolunuz açık olsun arkadaşlar" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Ataç, Ceza’ya 77 numaralı Eskişehirspor forması hediye etti.