Eskişehir’de Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eskişehir-Bursa karayolunun 24’üncü kilometresinde operasyon gerçekleştirdi. Ekipler şüpheli gördükleri 06 TC 811 ve 06 YKZ 20 plakalı araçları durdurarak içerisinde bulunan B.Ç. (37), N.S. (31), N.B. (44) ve A.K. (41) isimli şahıslar üzerinde ve araçlarda arama yaptı. Aramada Roma dönemine ait 2 adet bronz heykel, 1 adet kapı tokmağı, 1 adet yüzük, 51 adet sikke olmak üzere toplam 55 adet tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken İl Jandarma Komutanlığı da kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonların devam edeceğini bildirdi.