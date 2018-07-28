Eskişehir’de sanata büyük katkı

Odunpazarı Belediyesi’nin hayat-sanat birlikteliğini sağladığı Çağdaş Sanatlar Galerisi, açıldığı günden günümüze kadar yaklaşık 27 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Bir buçuk yıllık serüvenine 10 sergi sığdıran Çağdaş Sanatlar galerisinde bugüne kadar yaklaşık 450 eser sergilendi. Sanata büyük katkılarda bulunan Çağdaş Sanatlar Galerisi, aynı zamanda da Eskişehir’de büyük bir eksikliğin giderilmesini sağladı. Çağdaş Sanatlar Galerisi, Salvador Dali’nin eserlerinin sergilendiği serginin ardından sanat yolculuğuna; Hanefi Yeter’in Ahval adlı Resim ve Heykel Sergisi, Uluslararası Suluboya Derneği işbirliği ile yapılan Suluboya Günleri’ni gerçekleştirdi. Bu süreli sergilerin dışında Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı ve Uluslararası Cam Festivali’nde sanatçılar tarafından yapılan eserlerinde sergilendiği galeride Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun Benim Kedilerim Resim Sergisi ve Uğur Çalışkan’ın “Post Apocalyptıc-Kaos ve Metamorfoz” Resim Heykel Sergisi ile 2017 yılındaki sanat yolculuğunu tamamladı.

Çağdaş Sanatlar Galerisi 2018 yılında da hiç ara vermeden sergilerle sanat yolculuğuna devam etti. 2018 yılının ilk sergisi şair Ahmet Telli’nin “Renkler, İmgeler, Sözcükler” adlı resim, heykel sergisi oldu. Galerinin ilk karma sergi özelliğini taşıyan “Renkler, İmgeler, sözcükler” adlı resim, heykel sergisinin ardından Çağdaş Sanatlar Galerisi, ünlü ressam Devrim Erbil’in "İkili Bakış" adını verdiği resim sergisine ev sahipliği yaptı. “İkili Bakış” resim sergisinde Devrim Erbil’in birbirinden özel 40 eser sergilendi.

Çağdaş Sanatlar Galerisi İkili Bakış Resim Sergisi’nde bir ilki gerçekleştirerek, sanal gerçeklik uygulamasıyla teknoloji ile sanatı buluşturdu. Sanal Devrim Adı verilen bu uygulamada İstanbul siluetini oluşturan birbirinden önemli tarihi yapılar ve sokaklar, içinden geçilebilen renkli bir görsel dile büründü. Muse VR tarafından oluşturulan "Sanal Devrim", sanatçının tuval üzeri yağlı boya eserlerini farklı bir açıdan ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Daha önce VR alanında şu ana kadar sadece Salvador Dali ve Van Gogh için yapılmış çalışmalar bulunuyordu. Devrim Erbil’in eserleri Türk ressamları için ilk VR çalışması olarak izleyicilerle buluştu.

10 sergi ile sanatseverler ile buluşan Çağdaş Sanatlar Galerisi’ni bir buçuk yılda yaklaşık 27 bin sanatsever ziyaret etti. Günümüze kadar yaklaşık 450 sanat eserinin sergilendiği Çağdaş Sanatlar Galerisi, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında açık. Çağdaş Sanatlar Galerisi açıldığı günden bugüne kadar; Eskişehirli sanatseverlerin yanı sıra, komşu iller ile İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük illerden gelen sanatseverler, öğrenciler ve akademisyenler tarafından ziyaret edildi.