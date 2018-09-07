Eskişehir’de şarbon vak’ası bulunmuyor

İthal hayvanlarla beraber Kurban Bayramı sonrası ortaya çıkan şarbon vak’aları, vatandaşlarda paniğe neden oluyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mehmet Kızılinler, Eskişehir’de şimdiye kadar herhangi bir vak’ayla karşılaşmadıklarını belirtti. Başkan Kızılinler, "Hemşehrilerimizin Eskişehir’den temin edip kestikleri kurban etleri ile alakalı şarbon bulaşma riski bulunmamaktadır. Ama bu Anadolu topraklarında yıllardır sporadik olarak hastalık meydana getiren şarbonun ilerleyen günlerde ortaya çıkmayacağı anlamına gelmemektedir. Bu yüzden gerek üreticilerin ve gerekse tüketicinin şarbondan şüpheli durumda vakit geçirmeden Veteriner Hekim Teşkilatı’na haber vermeleri önemlidir” dedi.

"Etlerin veteriner hekimi kontrolü olmaksızın sunuluyor"

Şarbonun veteriner hekimlerinin sahada iç içe olduğu 200 civarında Zoonoz hastalıktan yalnızca bir tanesi olduğunu söyleyen Türk Veteriner Hekimleri Birliği Eskişehir- Bilecik Bölge Başkanı Mehmet Kızılinler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Modernizasyonun mümkün olamayacağı bahanesi ile yerine herhangi bir yatırım düşünülmeksizin kapatılan koskocaman şehrin legal kesimi sadece tek bir mazbaha da yapılmakta. Bu mezbahanın kesim miktarı da Eskişehir’in tüketimin çok altında olduğundan dolayı biz Veteriner Hekimler Odası olarak bir kısım etin veteriner hekimi kontrolü olmaksızın tüketime sunulduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı hemşehrilerimizin etlerini mutlaka veteriner hekimi kontrolündeki mezbahalarda kesildiğini kontrol ettikten sonra almalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kişi ve kurumları mezbaha probleminin çözümü ile ilgili sorumlulukları yerine getirmeye davet eden Mehmet Kızılinler, hayvansal ithalattan çok ihracatın ön plana çıkması gerektiğini aktardı. Başkan Kızılinler ayrıca veteriner hekimlerin yıpranmadan doğan özlük haklarının da iade edilmesini beklediklerini belirtti.