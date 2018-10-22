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Eskişehir'de silahlı kavga: 1 ölü

Eskişehir’de meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'de meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Sümer Mahallesi Yörükoğlu Sokak'ta meydana geldi. Turgay Cellat (26) ile Mehmet E. (40) arasında iddialara göre "Alacak verecek" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle pazarcılık yaptığı öğrenilen Mehmet E., yanındaki av tüfeğiyle Turgay Cellat'a ateş edip daha sonra kaçtı. Ağır yaralanan Turgay Cellat, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.


Cinayet zanlısı Mehmet E, Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Dede Mahallesi'ndeki bir eve gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.


Emniyetteki sorgusu akabinde adliyeye sevk edilen Mehmet E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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