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05 Eylül 2018 02:07

Eskişehir’de silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Eskişehir’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Eskişehir’de silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

05 Eylül 2018 02:07


Edinilen bilgiye göre, olay Hoşnudiye Mahallesi CengizTopel Caddesi ve Bayrak Sokak kesişiminde meydana geldi. İddialara göre, Bayrak Sokak üzerinde aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle olay Cengiz Topel Caddesine sıçradı. Burada kavgaya karışan şahıs veya şahıslar tarafından silah çekilerek ateş açıldı. Açılan ateşte, Mesut Can Ş. (21) göğsünden, Ali H. (44) sol bacağından yaralandı. Olayda ayrıca, Mesut G. (36) ise başına aldığı darbeler sonucu yaralandı.


Yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mesut Can Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Öte yandan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.




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