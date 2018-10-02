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Eskişehir'de şüpheli valiz paniği

Eskişehir’de cadde üzerine bırakılan bir valiz, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Eskişehir'de cadde üzerine bırakılan bir valiz, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.


Olay, 2 Eylül Caddesi Esnaf Sarayı önünde yaşandı. Buraya bırakılan bir valizi fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından olay yerine Bomba İmha Uzmanı çağrıldı. Yapılan araştırmalar sonucu valiz içerisinde bomba olmadığı tespit edildi. Boş valizi caddeye kimin bıraktığı araştırılırken, kısa süreli kapatılan yol, tramvay ve yaya geçişlerine yeniden açıldı.

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