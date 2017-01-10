Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 14:04

Eskişehir’de “Suriyeli Mazlumun Umudu Sen Ol” kampanyası

Eskişehir’de “Suriyeli Mazlumun Umudu Sen Ol” kampanyası

10 Ocak 2017 14:04

Eskişehir Valiliği ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) başlatılan "Suriyeli Mazlumun Umudu Sen Ol" kampanyasına büyük destek gördü.
Eskişehir’de, Suriye’de yaşanan savaş dolayısıyla yaşam mücadelesi veren insanlar için başlatılan "Suriyeli Mazlumun Umudu Sen Ol" kampanyası kapsamında, 585,5 ton un, 4 bin 35 litre sıvı yağ, 27,75 ton kuru bakliyat, 26,65 ton soğan, 2 bin 38 kilogram şeker, 11,35 ton makarna ve 3 TIR dolusu muhtelif gıda, kıyafet ve temizlik malzemesi gönderildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca, Suriyelilerin kış mevsimi dolayısıyla ısınma problemine çare olmak için başlatılan "Suriyeli Mazlumun Umudu Sen Ol" kampanyasının, battaniye ve benzeri malzemeler olarak şubat ayının sonuna kadar devam edeceği bildirildi.
Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak isteyenlerin, Eskişehir Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü’nün sitesinden gerekli bilgilere ulaşabilecekleri belirtildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
4
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç