Eskişehir’de TANAP bilgilendirme toplantısı yapıldı

çağrı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kongre ve Kültür Merkezi Ana Salonunda düzenlenen toplantıya İnönü, Mahmudiye, Odunpazarı, Seyitgazi ve Tepebaşı kaymakamlıklarının yanı sıra mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Hibe programı hakkında genel bilgi sağlamayı ve temel başvuru koşullarına yönelik ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlayan toplantı kapsamında katılımcılara, programdan faydalanabilmek adına neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Azerbaycan doğal gazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak bir boru hattı projesi olan TANAP’ın, ülkenin doğal gaz arz güvenliğinin arttırılması ve arz kaynaklarının çeşitlendirilmesinin yanı sıra ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına da katkıda bulunması beklendiği belirtildi. Öte yandan TANAP’ın güzergah boyunca yerel nüfusa faydalar sağlamayı ve bölge halkının ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemesi hedeflendiği de ifade edildi.

Son başvuru tarihi 23 Ağustos

Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, kooperatiflerin, üniversitelerin, KOBİ’lerin, köylere hizmet götürme birliklerinin, il özel idarelerinin yanı sıra Tarım Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olan çiftçilerin de dahil olduğu geniş bir kitleyi hedefleyen programın son başvuru tarihinin 23 Ağustos 2017 olduğu aktarıldı.