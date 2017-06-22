Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 12:03

Eskişehir’de TANAP bilgilendirme toplantısı yapıldı

Eskişehir’de, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması’nın 2.

Eskişehir’de TANAP bilgilendirme toplantısı yapıldı

22 Haziran 2017 12:03

çağrı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kongre ve Kültür Merkezi Ana Salonunda düzenlenen toplantıya İnönü, Mahmudiye, Odunpazarı, Seyitgazi ve Tepebaşı kaymakamlıklarının yanı sıra mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Hibe programı hakkında genel bilgi sağlamayı ve temel başvuru koşullarına yönelik ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlayan toplantı kapsamında katılımcılara, programdan faydalanabilmek adına neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Azerbaycan doğal gazını Türkiye ve Avrupa’ya taşıyacak bir boru hattı projesi olan TANAP’ın, ülkenin doğal gaz arz güvenliğinin arttırılması ve arz kaynaklarının çeşitlendirilmesinin yanı sıra ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına da katkıda bulunması beklendiği belirtildi. Öte yandan TANAP’ın güzergah boyunca yerel nüfusa faydalar sağlamayı ve bölge halkının ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemesi hedeflendiği de ifade edildi.



Son başvuru tarihi 23 Ağustos


Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, kooperatiflerin, üniversitelerin, KOBİ’lerin, köylere hizmet götürme birliklerinin, il özel idarelerinin yanı sıra Tarım Bilgi Sistemi’ne kayıtlı olan çiftçilerin de dahil olduğu geniş bir kitleyi hedefleyen programın son başvuru tarihinin 23 Ağustos 2017 olduğu aktarıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Açık
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:11
  • İkindi :17:09
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!