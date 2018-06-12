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12 Haziran 2018 16:04

Eskişehir’de TANAP heyecanı

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı açılış ile hizmete girecek.

Eskişehir’de TANAP heyecanı

12 Haziran 2018 16:04


Yaklaşan seçimler öncesi Eskişehir’de Vilayet Meydanı’nda toplanan kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Seyitgazi ilçesindeki Aksaklı Mahallesi’nde bulunan TANAP Tesisleri’ne geçecek. Bugün açılışı yapılacak dev proje ile Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazın öncelikle Türkiye’ye aktarılması planlanıyor. Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınacak doğalgaz hattı 20 ilden geçecek. Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan Posof Türkgözü köyünden başlayacak TANAP; Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek. TANAP’ın son durağı ve Yunanistan sınırında bulunan Edirne’nin İpsala ilçesi olacak. Bu noktadan sonra TANAP, Avrupa ülkelerine doğalgaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacaktır. Proje kapsamında Türkiye sınırları içerisinde biri Eskişehir ve diğeri Trakya’da olmak üzere, ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için iki çıkış noktası yer alacak. TANAP Doğal Gaz Boru Hattı sistemi; 19 kilometresi Marmara Denizi geçişi olmak üzere toplam bin 850 kilometrelik ana hat ile Türkiye içerisindeki çıkış noktalarına olan bağlantı hatlarının işletmesinde kullanılmak üzere; 7 adet kompresör istasyonu, 4 adet ölçüm istasyonu, 11 adet pig istasyonu, 49 adet blok vana istasyonu ve Türkiye’deki ulusal doğal gaz şebekesini beslemek üzere 2 adet gaz çıkış istasyonu yer alacak.


Yıllık toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olacak TANAP, 6 milyar metreküp doğalgazı Türkiye’ye, 10 milyar metreküp doğalgazı ise Avrupa’ya taşıyacak. Şimdiye kadar projede 175 milyon kilometre yol kat edilirken, 131 bin adet 13 metre uzunluğunda boru kaynatıldı. Kullanılan boruların yüzde 80’i Türkiye’de 6 farklı firma tarafından projeye kazandırılırken, kalan yüzde 20’lik kısım Çin’den ithal edildi.




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