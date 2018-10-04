Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Yapılan açıklamaya göre, A.C. ve F.T. isimli şahıslarında ellerinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştıkları duyumu alındı. Bunun üzerine şahısların içerisinde bulunduğu 26 LA 100 plakalı araç, KOM Şube Müdürlüğü ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alpu - Eskişehir karayolu Fevzipaşa mahallesi girişinde durduruldu ve adli makamlardan alınan arama kararına istinaden arama yapıldı. Araçta yapılan aramada; Roma dönemine ait 1 adet taş heykel başı, bagaj kısmında poşete sarılı vaziyette 2 adet toprak testi ve 1 adet işlemeli pipo başlığı ele geçirildi.

Şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile mücadelede yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edildiği açıklandı.