Eskişehir’de tarım ve teknoloji birleşiyor

Kurum binasındaki salonda düzenlenen eğitime, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Alkan, görevli 200 teknik personel katıldı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Alkan, toplantıda yaptığı konuşmada; projede yaşanan aşamalar hakkında bilgiler verdi. Görevli 200 teknik personele 2 grup halinde 2’şer gün eğitim verileceğini belirten Alkan, özel mobil yazılım programının geliştirileceğini ifade etti. Geliştirilecek olan mobil yazılım sayesinde, özellikle "Alan Bazlı Tarımsal Destekleme" iş ve işlemlerinin kısa sürede yapılabileceğini söyleyen Alkan, çeşitli hastalık ve zararlılar tarafından zarar gören ekili tarım alanlarının anında tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınacağını ve çiftçilerin verim kaybı yaşamasının önüne geçilebileceğini belirtti. Alkan ayrıca, mobil yazılım sayesinde saha çalışmalarında yüzde 20’nin üzerinde öz kaynak tasarrufu sağlanacağını ve teknik personelin üreticilere daha fazla zaman ayırarak, karşılaştığı sorunların çözümünde yardımcı olacaklarını ifade etti.