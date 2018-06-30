Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 11:22

Eskişehir’de tarım ve teknoloji birleşiyor

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanarak 2017 yılı BEBKA Teknik Destek Programı’na alınan “Coğrafi Bilgi sistemlerinin Tarıma Entegre Edilmesi” projesi kapsamında, teknik destek eğitimi toplantısı düzenlendi.

Eskişehir’de tarım ve teknoloji birleşiyor

30 Haziran 2018 11:22


Kurum binasındaki salonda düzenlenen eğitime, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Alkan, görevli 200 teknik personel katıldı.


İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Alkan, toplantıda yaptığı konuşmada; projede yaşanan aşamalar hakkında bilgiler verdi. Görevli 200 teknik personele 2 grup halinde 2’şer gün eğitim verileceğini belirten Alkan, özel mobil yazılım programının geliştirileceğini ifade etti. Geliştirilecek olan mobil yazılım sayesinde, özellikle "Alan Bazlı Tarımsal Destekleme" iş ve işlemlerinin kısa sürede yapılabileceğini söyleyen Alkan, çeşitli hastalık ve zararlılar tarafından zarar gören ekili tarım alanlarının anında tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınacağını ve çiftçilerin verim kaybı yaşamasının önüne geçilebileceğini belirtti. Alkan ayrıca, mobil yazılım sayesinde saha çalışmalarında yüzde 20’nin üzerinde öz kaynak tasarrufu sağlanacağını ve teknik personelin üreticilere daha fazla zaman ayırarak, karşılaştığı sorunların çözümünde yardımcı olacaklarını ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç