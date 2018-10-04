Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde “Türkiye' de Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Projesi” kapsamında pilot İl seçilen Eskişehir'de Tarımsal Yayım Çalıştayı düzenlendi.

Gerçekleşen çalıştay açılışına; Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Viorel Gut, İl Tarım ve Orman

Müdürü Erkan Alkan, OGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Koç ve davetliler katıldı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Viorel Gutu çalıştayda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü olarak Türkiye'de Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Projesine verdikleri önemi dile getirdi.

Ardından konuşan Eskişehir Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Eskişehir çiftçisinin tarımsal yayım konusuna ve yeni teknolojilere açık olduğunu belirtti. Türkiye' de Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Projesi kapsamında saha çalışmalarını yapmak üzere Eskişehir'in pilot İl olarak seçilmesinin çok isabetli bir seçim olduğunu vurgulayan Tütüncü, çalıştayın hayırlı olmasını diledi.

Sonrasında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO), Tarımsal Yayım ve Politika Uzmanı Prof. Dr. Cemal Taluğ tarafından projenin tanıtımı ve çalıştayın amaçları konusunda açıklamalar yaptı. Öğleden sonra 20' şer kişiden oluşan toplam 60 tarım paydaşının katılımıyla, Yayım Bilgi Ağı Çalışma Grubu oluşturularak raporlama yapıldı.