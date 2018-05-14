Eskişehir’de tefeciye polis engeli

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "Tefecilik Suçları ile Mücadele" kapsamında operasyon düzenledi. Bu kapsamda N.Y. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. N.Y.’nin konut, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda toplam; 557 adet senet, 29 adet tapu senedi, 36 adet tapu senedi fotokopisi, 159 adet kira sözleşmesi, 100 adet nüfus cüzdan fotokopisi, 14 adet icra takip talep evrakı ele geçirildi. Şüpheli şahıs yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.